Muziek in drie deelen in Onnen: “Wie er optreden, blijft tot het laatste moment geheim”

In Onnen vindt zaterdagavond de achtste editie van ‘Muziek in Drie Deelen’ plaats. Volgens Frank ter Brugge van de organisatie belooft het een mooie avond te worden.

Hoi Frank! Veel mensen zullen waarschijnlijk zeggen dat ‘deelen’ verkeerd wordt geschreven …

“De deel is de werkruimte in een schuur of boerderij. En dat is precies de locatie waar de optredens vanavond plaats gaan vinden. De deel is een redelijk kleine ruimte, waardoor je dus eigenlijk hele intieme concerten hebt. Ik organiseer dit samen met Ellen van Ruitenburg, en dit gebeurt inderdaad voor de achtste keer. Je kunt ook gerust zeggen dat we de afgelopen jaren naam hebben gemaakt, want de belangstelling is groot.”

Hoe ziet de avond er vanavond uit?

“We verzamelen bij het dorpshuis in Onnen. Daar staat koffie klaar. En vervolgens trekt men van boerderij naar boerderij. De groep wordt opgesplitst in drie delen van elk ongeveer veertig personen, waardoor elke boerderij dus iedere keer bezet is. Ieder concert duurt ongeveer veertig minuten. De avond wordt weer afgesloten in het dorpshuis. Je begrijpt dat er dan genoeg is om over na te praten. Hoe iedereen het gehad heeft, wat men gezien en gehoord heeft. De artiesten nodigen we daar ook altijd voor uit.”

Welke artiesten treden er vanavond op?

“Ja, dat is dus een groot geheim. Dat maken we van tevoren niet bekend. In de aanloop naar deze dag worden mensen ook steeds nieuwsgieriger. Het gonst in het dorp, en aan elkaar wordt gevraagd of men al iets weet. Wat wel leuk is om te vertellen is dat het iedere keer nog gelukt is om artiesten uit te nodigen die nog niet eerder bij ons zijn geweest. Er is ontzettend veel talent.”

Komen de artiesten allemaal uit de buurt?

“Ja. Indertijd is het begonnen met klassieke muziek, maar tegenwoordig pakken we het breed aan, en zijn ook andere genres welkom. Waarbij we het natuurlijk wel belangrijk vinden om kwaliteit te bieden. Dus het is een kwestie van goed ons huiswerk doen. Maar ook voor bands en artiesten is het een interessant concept. Het is best wel moeilijk om tegenwoordig een podium te krijgen. Wij bieden een intiem podium aan, wat weer uitnodigt om dingen te proberen. Hoe reageert het publiek ergens op?”

Zijn er voor vanavond nog kaartjes beschikbaar?

“We zitten op dit moment nagenoeg helemaal vol. We werken ook met een wachtlijst. Dus op de bonnefooi vanavond naar Onnen komen, heeft geen zin. Wat ik zeg, de afgelopen jaren hebben we echt naam gemaakt. Het wordt omarmd. En het idee, het lopen van boerderij naar boerderij, van concert naar concert, is erg uniek. Wij denken dat het een hele mooie avond gaat worden.”