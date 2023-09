“MTB Skillspark is een plek die we eigenlijk in iedere wijk zouden moeten hebben” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Zeven jaar is er aan gewerkt maar vrijdag was het dan eindelijk zo ver: de opening van het MTB Skillspark in Meerstad. Volgens fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 zou elke wijk in de gemeente zulke faciliteiten moeten hebben.

Hoi Jim! Bij de opening gisteren heb je de baan zelf ook uitgeprobeerd. Hoe was het?

“Het was geweldig! Ik ben na de opening ook wat langer blijven hangen. Het is een hele mooie en uitdagende baan geworden met verschillende routes. Met whale tails, drops en kombochten. En wat eigenlijk zo leuk was is dat er gelijk veel belangstelling voor was. Als er ergens een wethouder langs komt om iets te openen, dan staan kinderen en jongeren niet direct in de rij. Maar hier was gelijk veel animo voor. Ik sprak met een aantal jongeren en zij vertelden dat ze normaal altijd naar Kardinge gaan. Maar nu kunnen ze hier terecht, en daar zijn ze erg blij mee.”

De keerzijde van het verhaal is dat dit wel heel lang heeft geduurd …

“Te lang ook als je het mij vraagt. Mijn D66-collega Tom Rustebiel heeft in 2016 een motie ingediend om dit park te realiseren. Die motie werd in meerderheid door de raad aangenomen. En uiteindelijk duurt het dan toch zeven jaar. Voor de initiatiefnemers van het eerste uur duurde het ook te lang. Zij hebben de handdoek in de ring gegooid. Gelukkig was er een andere groep die de plannen voort wilde zetten. Maar wij vinden wel dat dit anders moet.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe (m) en Tom Rustebiel (r) van D66 in gesprek met wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. Foto: Rieks Oijnhausen

Kan het anders? Zie je mogelijkheden om vergelijkbare projecten in de toekomst te versnellen?

“Als ik ga reflecteren dan zou ik twee punten op tafel willen leggen. Ik denk dat het heel belangrijk is om bij zulke initiatieven degenen die de handen in de modder steken, er goed bij te betrekken. Dat hebben we wel gedaan, maar dat had nog veel beter gekund. En daarnaast hadden we meer moeten luisteren naar de bezwaren. Bij vrijwel elk project heb je voor- en tegenstanders. Het is belangrijk om iedereen in dat proces goed mee te nemen. En om vooral uitleg te geven en om te communiceren. Naar elkaar luisteren, oog hebben voor elkaars belangen, en dat je dan samen, met al die input, komt tot iets moois, waar iedereen blij mee is.”

Dat klinkt mooi. Maar gaat het ook op die manier werken in de praktijk?

“We kunnen er niet om heen dat we een balans moeten zoeken. Dat is echt een opdracht die er ligt. Door de coronacrisis hebben mensen hun omgeving beter leren kennen. Natuurgebieden worden gebruikt voor allerlei toepassingen. Om te genieten, om te recreëren, maar ook om te sporten. Bijvoorbeeld door te mountainbiken. Door zulke parken op Meerstad aan te leggen werk je regulerend, en ga je natuurgebieden meer beschermen. Want zonder te overdrijven, het park op Meerstad is een prachtig park geworden. Het is ook inclusief, omdat iedereen er terecht kan. Voor jong tot oud is er uitdaging. Je hoeft als mountainbiker nu niet meer tussen wandelaars door te sjezen.”

Als partij zeggen jullie ook dat dit soort initiatieven eigenlijk in iedere wijk te vinden zou moeten zijn hè?

“Klopt. Eigenlijk staat het haaks op het beleid dat we in de jaren tachtig en negentig hebben gevoerd. Jongeren werden richting sportverenigingen gedreven, die we een plekje gaven aan de randen van de stad. Sport wordt letterlijk verder weg van huis georganiseerd. Daardoor heeft het een drempelwaarde en is het niet dat succes geworden, dat we gehoopt hadden. Afgelopen week werden er cijfers gepubliceerd dat het aantal jongeren dat sport aan het afnemen is. Dus de sportverenigingen moeten absoluut blijven, maar het zou heel goed zijn als we ook laagdrempelige faciliteiten in de wijken aan gaan brengen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Jim Lo-A-Njoe test één van de routes op het MTB Skillspark. Foto: ingezonden

In elke wijk een mountainbikepark?

“Persoonlijk denk ik aan meer variatie. Basketbalveldjes bijvoorbeeld, of een veld waar je kunt skateboarden, of waar je kunt bewegen. Of routes waar je kunt hardlopen of fietsen. De zogeheten urban sports zitten in de lift. Als je zoiets realiseert binnen tweehonderd meter van iemand zijn woning, dan zal dat een effect hebben. Het grote voordeel is dat het 24 uur per dag beschikbaar is. Je hoeft er geen contributie voor te betalen. En je kunt het alleen doen, of met vrienden. Dat geldt ook voor het mountainbikepark op Meerstad: je kunt daar in je eentje de uitdaging aan gaan, maar ook met vrienden. Of wellicht dat je er juist vrienden leert kennen. Ik vind dat we die kant veel meer op moeten.”

Er is dus werk aan de winkel!

“Ik kan je gerust vertellen dat we heel kritisch kijken naar de ontwikkeling van nieuwe wijken als Suikerzijde en Stadshavens. Wat gaat daar ingetekend worden? Kan er gesport worden? Is er ruimte voor urban sports? Daar zullen wij ons sterk voor maken.”

Tot slot. Ben je binnenkort vaker te zien in Meerstad?

“Die kans is best wel aanwezig, haha.”