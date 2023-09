Mountainbike Skillspark geopend in Meerstad

Foto: Geert van Duinen (via Gemeente Groningen)

Een ‘uitdagend parcours met hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels’. Vanaf nu kunnen mountainbikers zich er aan wagen. Tussen de Driebondsweg en de nieuw aangelegde Meerstadlaan is vrijdagmiddag het nieuwe Mountainbike Skillspark geopend.

Wethouder Inge Jongman mocht het startpistool af laten gaan voor de eerste rondjes op het Skillspark.“Ik ben blij dat na jaren nu dit mooi Mountainbike Skillspark ligt”, verklaarde Jongman voor het openingsschot. “Met dit park kunnen vele inwoners van de gemeente buiten in de natuur sporten en bewegen.”

De aanleg van het skillspark had flink wat voeten in de aarde. Een groep enthousiaste mountainbikers kwam in 2017 met het initiatief voor het park. Na jaren van overleg en planning ondertekenden de initiatiefnemers, Bureau Meerstad en de gemeente Groningen al in 2020 een intentieverklaring voor het mountainbike-skillspark, maar een definitieve plek kwam er lang niet. Dat kwam met name omdat bewoners niet blij waren met het Driebondsbos als aangewezen plaats voor het skillspark. Uiteindelijk is het parcoursaangelegd tussen de Driebondsweg en de nieuwe Meerstadlaan, zodat het Driebondsbos behouden kon blijven.

Het startschot van Jongman vormde tegelijk met de opening van het Mountainbike Skillspark de opening van de 20e editie van de Nationale Sportweek in Groningen. Zo krijgen bijna vijfduizend basisschoolleerlingen sportlessen aangeboden. Diverse bekende sporters en coaches verlenen medewerking, als sportambassadeur. Er is tien dagen lang van alles te doen, onder meer bij het MTB Skillspark, Schooltrial Lewenborg, schaatsen in Kardinge, de FC Groningen Scholentour, de Waterwolf Roeimarathon, een straatvoetbaltoernooi en hardloopevenementen.