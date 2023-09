Monumenten openen de deuren tijdens Open Monumentendag: “Van kerk tot molen en café”

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge in Ten Boer, met op de achtergrond De Widde Meulen. Foto: Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061188

Dit weekend vinden de Open Monumentendagen plaats. In de gemeente Groningen kunnen tientallen gebouwen bekeken worden, en vinden op tal van locaties activiteiten plaats.

Zo kan in Ten Boer de houtzaagmolen De Bovenrijge bekeken worden, kan aan de Oude Boteringestraat Corps de Garde bezocht worden en staan in Garmerwolde de deuren van Café Jägermeister wagenwijd open. De verscheidenheid in locaties heeft te maken met het thema waar men dit jaar mee werkt: levend erfgoed. En daarmee wil de organisatie mensen verleiden om niet alleen naar statige gebouwen te kijken, maar dat er ook aandacht is voor het immaterieel erfgoed, dat flink aan verandering onderhevig is. Aandacht voor ambachten en gebruiken dus.

Daarom kan in houtzaagmolen De Bovenrijge gekeken worden hoe het vak van molenaar er nu precies uit ziet. En kan in Garmerwolde Groninger limonade en de Groninger Aaierbal geproefd worden. Naast het bekijken van gebouwen vinden op tal van locaties mini-concerten plaats, zijn er tijdelijke tentoonstellingen te bekijken en kan deelgenomen worden aan stadswandelingen.

Het volledige programma vind je op deze website.