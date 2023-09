Minutenlange vuurwerkshow hoorbaar in groot deel van de stad: “Heb ik een feestdag gemist?”

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Een minutenlange vuurwerkshow was vrijdag aan het einde van de avond hoorbaar in een groot deel van de stad. Op sociale media zorgt de show voor flink wat consternatie.

“Weer wordt er massaal vuurwerk afgestoken. Het lijkt wel Oud en Nieuw”, schrijft Sjoerd. “De politie bellen heeft geen zin, de agenten komen de patrouillewagen er niet voor uit.” J schrijft op X: “Iemand die mij kan uitleggen waarom er de laatste week, en voornamelijk nu, zo ontiegelijk veel vuurwerk wordt afgestoken in #Groningen? Oudejaarsdag duurt nog eventjes geloof ik toch?” En M schrijft: “Zeg gemeente, is er ergens een lijst met data te vinden waarop jullie al dat vuurwerk toestaan? Ik ben hier voor mijn dieren liever op voorbereid dan steeds deze onaangename verassing vrijwel iedere week.”

In Corpus den Hoorn klonk het zo:

Your browser does not support the audio element.

Suikerunieterrein

Een nieuwsfotograaf vertelt dat de knallen vanuit de wijk Corpus den Hoorn goed te horen waren. “Het waren flinke knallen, en het hield minutenlang aan.” Waar het vuurwerk werd afgestoken is niet helemaal duidelijk, maar volgens een groot deel van de berichten op sociale media zou het afkomstig zijn van het voormalige Suikerunieterrein. De evenementenagenda van de gemeente geeft echter geen uitsluitsel.

“Wat vieren we vandaag?”

“En welke vogel op het voormalige Suikerfabriekterrein steekt vlak voor middernacht vuurwerk af!?”, schrijft JW Slijm. Klaas: “Zeker 10 minuten vuurwerk. Wat ‘vieren’ we vandaag? Het is toch nog geen dierendag?” Ellie: “Wat is dit voor vuurwerkshow in Groningen?”

Weer massaal vuurwerk in #Groningen Lijkt wel oud en nieuw. Politie bellen heeft geen zin. Komen daar de patrouillewagen niet voor uit. #Grunobuurt — sjoerd jansen (@nolheijerman) September 29, 2023

Iemand die mij kan uitleggen waarom er de laatste week en voornamelijk nu zo ontiegelijk veel vuurwerk wordt afgestoken in #Groningen ? Oudjaarsdag duurt nog eventjes geloof ik toch 😂 — J (@CR7KJH25) September 29, 2023

En wéér een vuurwerk show in de stad…. @gem_groningen is er ergens een lijst met data te vinden waarop jullie al dat vuurwerk toestaan? Ik ben hier voor mijn dieren liever op voorbereid dan steeds deze onaangename verassing vrijwel iedere week. — M (@missesmanou) September 29, 2023

Why. Heb ik. een feestdag gemist? Al minutenlang vuurwerk ergens dichtbij de binnenstad. #groningen — Froukje Algera (@Froukje_A) September 29, 2023

En welke vogel op het voormalige Suikerfabriekterrein in #Groningen steekt vlak voor middernacht #vuurwerk af!? — JW Slijm (@eurovermeer) September 29, 2023