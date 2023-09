Ministers verwachten dat eerste legale wiet voor eind maart in Groningse coffeeshops kan liggen

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Voor het einde van maart volgend jaar zouden de Groningse coffeeshops eindelijk legaal geteelde cannabis op voorraad kunnen hebben. Dat lieten ministers Kuipers (Volksgezondheid) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) vrijdagmiddag weten.

Het experiment met de gesloten coffeeshopketen (ook wel de ‘wietproef’) werd al heel vaak uitgesteld, omdat er problemen waren bij de telers van de ‘staatswiet’ rond vergunningen en kwaliteit van de producten. De ministers lieten vrijdag weten dat Tilburg en Breda vanaf 15 december de eerste twee steden gaan zijn waar de legaal gekweekte wiet in de schappen ligt, naast de ‘gedoogde’ cannabis.

De twee steden Noord-Brabant vormen een aanloop op kleine schaal naar de echte proef, waarbij wordt gekeken naar de openbare orde en de veiligheid. In de tien andere gemeentes die meedoen aan de wietproef, waaronder Groningen, zou de eerste staatswiet voor het einde van het eerste kwartaal in de schappen moeten liggen. Dan ligt de ‘staatswiet’ nog wel naast de ‘gedoogde’ wiet. Pas halverwege mei zou de illegaal kweekte cannabis helemaal uit de schappen verdwijnen in Groningen.