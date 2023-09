Ministerie zoekt klimaatburgemeester voor gemeente Groningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt nog een klimaatburgemeester voor de gemeente Groningen.

Landelijk hebben zich al 150 klimaatburgemeesters aangemeld voor de derde Nationale Klimaatweek (NKW), maar Groningen ontbreekt nog.

De kandidaten zetten zich tijdens de NKW in voor een beter klimaat door bijvoorbeeld de CO2 uitstoot terug te dringen en meer energie te besparen. Ze moeten een voorbeeld zijn voor hun gemeente en anderen inspireren om zich ook in te zetten voor een duurzame maatschappij. De klimaatburgemeester gaat acties ondernemen om mensen milieubewuster te maken.

Er zijn klimaatburgemeesters die in een gasloos huis wonen, geen auto meer hebben of heel bewust spullen kopen. Maar er zijn ook klimaatburgemeesters die samen met de gemeente de energietransitie in hun wijk verder op gang brengen of collectief zonnepanelen inkopen in de straat.

De NKW is van 30 oktober tot en met 5 november. Kandidaten kunnen zich hier opgeven. Ook jongeren en kinderen zijn welkom als klimaatburgemeester.