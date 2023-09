Minister Hugo de Jonge laat zich rondleiden door nieuwbouwproject Waterlijn (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Wonen heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het nieuwbouwproject Waterlijn in Meerstad. De realisatie van dit project begon vorig jaar.

De Jonge liet zich rondleiden door wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen en gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA). In de wijk De Zeilen is vorig jaar gestart met het nieuwbouwproject Waterlijn. Het project bestaat uit 33 woningen, die opvallend zijn qua architectuur. Waterlijn bestaat namelijk uit een grote variatie aan woningen: geschakelde tweekappers, herenhuizen en rijtjeswoningen. Daarnaast verschillen de woningen ook onderling. Zo zijn er verschillen in kappen, uitbouw, lage- en hoge veranda’s en vergrote verdiepingen.

Naast Waterlijn vindt er in Meerstad meer grootschalige woningbouw plaats. Voor De Jonge in Meerstad arriveerde, bracht hij eerst een bezoek aan de Oosterparkwijk. Bie de Buuf, aan de Paradijsvogelstraat, liet hij zich door wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) informeren over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.