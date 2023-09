Minder in Stad studerende studenten wonen op zichzelf in Groningen

Foto via Google Maps - Streetview

Studeren in Groningen betekent steeds minder vaak ook op jezelf wonen in Groningen. Dat blijkt uit cijfers in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS).

Waar er vorig jaar nog bijna 40.000 studenten in Groningen op zichzelf woonden, nam dit aantal het afgelopen jaar met bijna duizend af. In totaal wonen ongeveer 36.000 studenten in Groningen op kamers die ook in de stad studeren. Nog eens tweeduizend wonen op zichzelf in Stad, maar studeren ergens anders. Dat betekent dat iets meer dan de helft van de studenten (55 procent) die in Groningen studeert ook op kamers woont in de gemeente.

Maar ten opzichte van 2015, het peiljaar waar onderzoeker Kences voor kiest vanwege de invoering van het leenstelsel, is de daling van het aantal uitwoningen studenten in Groningen wel aanzienlijk. Toen woonde driekwart van alle voltijdstudenten bij onderwijsinstelling in Stad op zichzelf in de gemeente.

Het aantal uitwonenden in Groningen is daarmee een stuk sterker gedaald in de laatste acht jaar dan in Nederland als geheel. Sinds de invoering van het leenstelsel daalde het aantal uitwonende studenten landelijk van 53 procent naar 44 procent. Volgens Kences is de afname enerzijds het gevolg van de invoering van het leenstelsel en anderzijds het grote tekort aan studentenhuisvesting.

Dat laatste blijkt ook uit de Monitor, want de woningmarkt is en blijft krap in onze gemeente. Toch verwacht Kences dat, in tegenstelling tot andere studentensteden, de druk op de studentenhuisvesting in Groningen de komende jaren niet gaat verslechteren. Maar afnemen, zoals dat in Steden als Den Haag, Leeuwarden en Zwolle waarschijnlijk wel gaat gebeuren, wordt ook niet verwacht.