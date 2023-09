Michi-Noeki geopend aan Wielewaalplein

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de kruising van de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat bij het Wielewaalplein is vrijdagmiddag de Michi-Noeki geopend.

De nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt, waar Oosterparkers naartoe kunnen voor een kop koffie, een plas en een babbeltje werd geopend door wethouder Carine Bloemhof. “Ik ben er trots op dat de eerste Michi-Noeki in Nederland in onze gemeente staat”, aldus een opgetogen wethouder. “Ik ben er van overtuigd dat de inwoners van de Oosterparkwijk dit een prettige plek vinden, waar jong en oud elkaar kunnen treffen. De komst van de Michi-Noeki zorgt ervoor dat de Oosterparkwijk een nog fijnere wijk wordt om in te wonen”.

Na de officiële openingsceremonie was gelegenheid voor belangstellenden om de Michi-Noeki te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje.

Naast de Michi-Noeki komt staat nog kiosk. Daar zou eerst de tabaksspeciaalzaak van de familie Knollema in worden gevestigd. Toen deze verhuizing niet door bleek te gaan, werd een prijsvraag uitgeschreven over wat er in het tweede gebouwtje moest komen. Die prijsvraag werd gewonnen door Judith Elzer en Wim Meeuwesen, die er een viszaak in gaan beginnen. Die gaat eind dit jaar open.