Meiden van FC Groningen spelen eerste thuiswedstrijd

9 september 2023: een historische dag op sportpark Corpus den Hoorn. Voor het eerst in de geschiedenis speelde een vrouwenelftal van FC Groningen een officiële thuiswedstrijd. Het is de bedoeling dat het team van meiden onder de 16 uiteindelijke uitgroeit tot een volwaardig dameselftal dat betaald voetbal gaat spelen.

Afgelopen jaar startte de FC met trainingsgroepen voor meiden. Dit jaar is de stap naar een echt elftal gezet, spelend in de hoofdklasse. Het onder-16 team speelt volledig onder de vlag van FC Groningen en komt uit voor de club in competitieverband. De meiden zijn ingedeeld in een competitie met jongensteams.

Eerst thuisdoelpunt ooit

Vorig week werd de competitie afgetrapt: de meiden verloren met 3-0 van FC Lewenborg. Afgelopen zaterdag speelde FC Groningen MO-16 hun eerste thuisduel in een bekerwedstrijd tegen de jongens en twee meiden van Bedum onder-15. De Trots van het Noorden won met een overtuigende 3-0.

In de eerste helft ontstaat een bijzondere situatie voor het doel van Bedum. Tessa Niessink maakt een dribbelactie, waarna ze een goede voorzet geeft op haar medespeler. Volgens de speelsters van de FC zit de bal in het doel, maar de scheidsrechter besluit van niet. Hij geeft daarentegen een strafschop voor hands op de doellijn. Noa Draaisma schiet de bal feilloos tussen de palen: 1-0 voor FC Groningen. Daarmee is ze de eerste dame die in het shirt van FC Groningen een thuisdoelpunt maakt.

In de tweede helft zet Tessa Niessink goed druk op de verdediging van Bedum. Ze komt één op één met de keeper, rondt koelbloedig af en zet de stand op 2-0. “Eén op één en dan schieten. Dat is wel fijn”, zegt de speelster na afloop. Samen met haar teamgenoten, creëert Tessa behoorlijk wat kansen.

Vlak voor het eind van de wedstrijd krijgt FC Groningen nog een hoekschop. Een hoge bal bij de tweede paal wordt binnen gekopt door Jiulie Buigel. Zij zet daarmee de eindstand op 3-0 en dat levert een tevreden trainer op. “Dat is geweldig. Vorige week 3-0 eraf en nu 3-0 erop. We houden de punten hier. Ik denk dat het een mooie, eerste officiële thuiswedstrijd was”, vertelt Henderika Kingma.

Ook de keepster van het dameselftal, Maud Godlieb, is blij met de uitslag: “Het ging echt goed. Vorige week ging het niet echt denderend, maar nu ging het veel beter. Het was niet spannend of we nog gingen winnen, maar dan wil je wel de nul houden. Maar dat is gelukt, dus dat is leuk.”

Damesvoetbal stap voor stap uitbreiden

FC Groningen wil het damesvoetbal stap voor stap uitbreiden. Naast het onder-16 elftal, zijn er ook nog trainingsgroepen voor speelsters onder-13 en onder-14. Die meiden trainen meerdere keren per week bij FC Groningen, maar spelen nog bij hun eigen vereniging.