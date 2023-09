Meerweg bij Haren afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden

Foto: Estr4ng3d via WikiMedia Commons

De Meerweg bij Haren is dit weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. De weg wordt onder andere voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Daarnaast wordt er een riolering aangelegd, komen er nieuwe goten en worden er wegmarkeringen geplaatst. Groningen Bereikbaar meldt dat de werkzaamheden tot 9 oktober gaan duren. In de nachten wordt er ook gewerkt. Dit kan voor geluidshinder in de omgeving zorgen. In het gebied is de afgelopen jaren veel werk verricht. Zo is er een ecologische verbindingszone gekomen en zijn er nieuwe bruggen geplaatst.

Afgelopen voorjaar vroeg Stadspartij 100% voor Groningen nog aandacht voor de slechte staat van het wegdek van de Meerweg. Raadslid Mariska Sloot liet toen weten: “Wat nu opvalt is dat het laatste deel van de weg, van het voormalig café Friescheveen tot aan de brug vlakbij de A28, in abominabele staat verkeert. Bij de overname van de Meerweg van de provincie door de gemeente Haren is door de gemeenteraad van Haren een structureel bedrag van 75.000 euro gereserveerd voor onderhoud van de weg. Maar zelfs aan onderhoud wordt niet tot nauwelijks gedaan. Het wegdek is zeer slecht.” Aan die oproep wordt nu gehoord gegeven.

Automobilisten worden omgeleid via Eelde, via de Burgemeester J.G. Legroweg.