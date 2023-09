“Meertaligheid is de uitdaging om het beste talent naar de universiteit te trekken”

Foto: still uit stream

Bij het afscheid van Rector Magnificus Cisca Wijmenga, vrijdagmiddag in de Martinikerk, ging bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG in op de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. In een politieke boodschap liet hij weten dat meertaligheid op universiteiten de uitdaging is.

Vrijdagmiddag droeg Wijmenga het stokje over aan de nieuwe Rector Magnificus Jacquelien Scherpen. “Ik ga een politieke boodschap namens de universiteiten van Nederland brengen”, vertelt De Vries aan het slot van zijn toespraak. “De oplossing voor de problemen waar het universitair onderwijs en onderzoek mee wordt geconfronteerd, ligt voor een deel in het concept van de Universiteit van het Noorden. Het regionale aspect is op alle universiteiten van toepassing. De universiteit, en we hebben het vandaag gezien, deze universiteit is internationaal, maar dient wel een stevige verankering in de regio te hebben.”

“Een regio die op achterstand staat, heeft internationaal talent nodig”

De Vries: “Wij kunnen van de wereld leren, en de wereld van ons. De wetenschap is per definitie internationaal, en zal anders niets zijn. Meertaligheid is daarbij de uitdaging. Dat hebben wij nodig om het allerbeste talent naar de universiteiten te trekken, zeker in Noord-Nederland, waar veel maatschappelijke transities moeten plaatsvinden. Een verstandig land streeft daarbij naar een bedrag van drie procent van het BNP, om te investeren in het hoger onderwijs. Een regio die al op achterstand staat, heeft als geen ander internationaal talent nodig. Maar daarbij kunnen we eisen omtrent de taal stellen, aan de internationale studenten en medewerkers, zodat ze hier in de regio blijven om ons te versterken.”

“’t Is goud”

Eerder dit jaar liet demissionair minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs weten dat universiteiten, die bacheloropleidingen in een vreemde taal willen aanbieden, vanaf het collegejaar 2025-2026 daar goedkeuring voor aan moeten vragen van het ministerie. Met die wetswijziging wil Dijkgraaf de verengelsing en internationalisering in het hoger onderwijs tegengaan. “Om aan te geven hoe meertalig wij hier al zijn, schakel ik nu van het Engels en het Nederlands over naar het Fries, Gronings en Drents.” De Vries richt zich daarbij tot de scheidend rector magnificus: “Ciska, ik bin grutsk op dy. In het Gronings. Cisca, ’t is goud. En in het Drents, Cisca, ’t kun minder.”

Bekijk hier de toespraak van De Vries terug: