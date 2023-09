Meerdere woningen ontruimd aan Wibenaheerd in Beijum vanwege mogelijk ontploffingsgevaar (update)

Foto: 112 Groningen

Veel hulpdiensten spoedden zich vrijdagmiddag naar de Wibenaheerd in Beijum. Daar ontstond volgens de politie een ‘gevaarlijke situatie’.

Het incident werd in eerste instantie als ‘gaslek’ omschreven, maar waarschijnlijk was er iets anders aan de hand in de woning. De omliggende woningen werden ontruimd en de straat werd deels afgezet.

De politie laat weten dat één betrokken persoon bij het incident uit de woning is. Vermoedelijk gaat het om een verward persoon. Omstanders lieten weten dat deze persoon uit de woning gepraat is. De hulpdiensten waren vervolgens bezig met het veiligstellen van de situatie.

Kort na 16.30 uur lieten de hulpdiensten weten dat de omgeving weer veilig is en omwonenden terug konden naar hun woningen.