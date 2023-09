‘Meer WW-uitkeringen, maar geen eind aan de krappe arbeidsmarkt’

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal Groningers in de WW is met 4,2 procent toegenomen, vergeleken met een jaar geleden. Ondanks de toename blijft de WW historisch gezien op een laag niveau. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Momenteel heeft 1,6 procent van de Groninger beroepsbevolking een WW-uitkering. In het afgelopen jaar steeg de WW vooral in sectoren als de bouw, overheid, onderwijs en commerciële dienstverlening. In sectoren als uitzendbureaus, chemische industrie en overige industrie nam de WW in het afgelopen jaar af.

Ondanks dit houdt de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aan. Zelfs nu de economie hapert, blijft de vraag naar personeel groot. Volgens het UWV blijft dat nog enkele jaren zo. Een groot deel van de oorzaken van de krappe arbeidsmarkt is structureel van aard, zoals vergrijzing en mismatch tussen functie-eisen en kwaliteiten van werkzoekenden.