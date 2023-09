Meer hulp nodig voor sportverenigingen

Sportverenigingen moeten meer professionele ondersteuning krijgen, want het is moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Dat zegt Sportkoepel Groningen.

Henri Bontenbal, kandidaat-lijsttrekker van het CDA, reist door heel Nederland en vrijdag kwam hij langs bij voetbalvereniging Oranje Nassau in Groningen om in gesprek te gaan met verschillende verenigingen.

“Wat het kabinet voor de sport kan doen, is dat ze de verenigingen wat meer ontlasten”, vertelt voorzitter van de Sportkoepel Groningen Bram Reudink. “Dit kunnen zij doen door geld beschikbaar te stellen om ons professionele ondersteuning te bieden. Dat zou ons enorm helpen met het vrijwilligers te kort dat we op dit moment hebben”, aldus Reudink.

“Ik denk dat het belangrijk is voor heel Nederland dat we alle jongeren leren sporten”, zegt Bontenbal. “Ongeveer 50 procent van de mensen sport niet, maar ook 50 procent van de Nederlanders heeft last van obesitas”.