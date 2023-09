Meer dan honderd acties zaterdag in gemeente om zwerfafval op te ruimen op World Cleanup Day

Op meer dan honderd plekken in de gemeente zijn er zaterdag acties om zwerfafval op te ruimen. De opruimacties zijn onderdeel van World Cleanup Day.

Behalve verschillende politieke partijen, die vrijwilligers oproepen om met hen zwerfafval op te gaan ruimen, zijn er tal van bewoners en bewonersorganisaties die acties hebben aangemeld. Met grijpers en vuilniszakken zullen zij de strijd aangaan met zwerfafval. En dat opruimen is volgens de organisatie Supporter van Schoon belangrijk: “Een bananenschil blijft twee jaar op straat liggen. Een uitgespuugd kauwgompje wordt pas na twintig jaar afgebroken. En een plastic flesje nooit. Het zwerfafvalprobleem is complex.” De organisatie meldt dat met het opruimen iedereen baat heeft.

De eerste landelijke World Cleanup Day werd in 2018 gehouden. Het initiatief is oorspronkelijk afkomstig uit Estland. Daar werd in het voorjaar van 2008 ‘Teeme ära 2008′ (Let’s do it 2008) gehouden. Aan die grootscheepse opruimactie deden meer dan 50.000 Esten mee. Daarna is het initiatief uitgegroeid tot een actie die overal op de wereld navolging kreeg. Dit jaar doen er naar verwachting 20 miljoen mensen mee uit ruim 180 landen.

Een overzicht van alle activiteiten vind je op dit kaartje.