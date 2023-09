Martinikerk opent haar deuren tijdens werkzaamheden

De Martinikerk houdt deze week een openbare werkplaats, waarbij belangstellenden mee kunnen kijken met de werkzaamheden aan de orgels.

Afgelopen november hield de Martinikerk een benefietactie om beide orgels te kunnen restaureren. Deze actie heeft destijds een mooi bedrag opgeleverd. Door de extra subsidies en bijdragen van fondsen kon de start van het onderhoud alvast beginnen. Deze week is dan ook de kerk geopend als openbare werkplaats en kunnen mensen die geinteresseerd zijn in hoe dat er aan toe gaat het orgel bekijken.

Het Le Picard-koororgel, één van de twee orgels in de Martinikerk, ondergaat momenteel een uitgebreid onderhoud. De geplande werkzaamheden zijn vervroegd en vinden plaats van 18 tot en met 21 september. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het orgel tijdig gereed is voor het Schnitgerfestival, een muziekfestival dat in oktober wordt gehouden en dat draait om de prachtige orgels in de Stad. Hoewel de Martinikerk vooral bekend is om het prachtige Schnitger-orgel, is het redelijk onbekend dat de kerk nog een tweede orgel herbergt. Dit orgel is in 1742 vervaardigd door de befaamde Franse orgelbouwer Jean Baptiste Le Picard.

De restauratiewerkzaamheden worden (deels) in de kerk uitgevoerd tot donderdag 21 september en bezoekers zijn van 13.00 tot 16.00 welkom. Meer informatie is te vinden op de website www.binnenstadskerken.nl

Vanmorgen kwam Betty Knigge namens de Martinitoren in de Ochtendshow om er meer over te vertellen.