Magneetvisser Jan Duurt Dijkman: ‘Meestal praat ik alleen tegen mijn dakpannen. Het was spannend!’

Magneetvisser Jan Duurt Dijkman spreekt verschillende raadsleden toe. Foto: Gemeente Groningen

Het was een spannende avond voor magneetvisser Jan Duurt Dijkman. Op het stadhuis sprak hij woensdagavond verschillende raadsleden toe tijdens “Inwoners in gesprek met raadsleden”. “Ik blijf er continu aandacht voor vragen.”

Jan Duurt Dijkman is een bekende naam in onze gemeente. De magneetvisser staat bekend om zijn vele viswerk uit het water en ligt al een langere tijd in de clinch met de gemeente over zijn werkzaamheden. “Ze dreigen nog steeds met boetes. Dit kan wel gaan om vijfhonderd euro”, zegt Dijkman.

Dijkman mag namelijk niet vissen in de diepenring van de gemeente. Eerder dit jaar lichtte wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) toe waarom: “Bijvoorbeeld niet alles wat opgevist wordt, wordt opgeruimd. Dan kun je zeggen daar zijn afspraken over te maken, maar de praktijk is weerbarstiger. Daarnaast zijn er andere risico’s. Zo kan er met het magneetvissen schade worden toegebracht aan kabels en leidingen die bijvoorbeeld bij bruggen op de bodem liggen. Ook heeft een magneet een sterk magnetisch veld waarmee schade kan worden veroorzaakt. En er bestaat de kans dat er historische vondsten worden gedaan die niet van hun plek mogen worden gehaald, behalve onder hele strenge voorwaarden.”

‘Waarom kan het niet in Groningen?’

Toch blijft Dijkman strijden voor het magneetvissen in Groningen. Woensdagavond sprak hij een groep van ongeveer twintig raadsleden toe in het stadhuis. Bij “Inwoners in gesprek met raadsleden” hebben inwoners de mogelijkheid om onderwerpen en ideeën met politici te bespreken. “Ik werd erop gewezen dat je die mogelijkheid hebt en daarna heb ik mijzelf gelijk aangemeld”, zegt Dijkman.

“Meestal praat ik alleen tegen mijn dakpannen, dus dit was wel spannend”, zegt Dijkman lachend. In zijn dagelijks leven heeft de magneetvisser een bouwbedrijf. “Ik heb in ongeveer tien à vijftien minuten verteld over het magneetvissen en wat ik in het verleden heb gedaan. Zo heb ik geld opgehaald voor de Voedselbank Groningen, KiKa en Cliniclowns. In Leeuwarden krijgt een collega een onderscheiding voor het schoonmaken van het water. Ik krijg een boete. In andere steden kan het dus wel. Waarom dan niet in Groningen?”, reageert Dijkman verontwaardigd.

Verslaggever Wouter Holsappel liet eerder het werk van Dijkman zien:

‘Raadsleden positief’

Dijkman begon ooit met magneetvissen nadat hij een krantenartikel las over een explosief dat uit het water was gehaald. “Toen dacht ik: ‘dit wil ik ook!’. De spanning en de kick als je iets naar bovenhaalt is geweldig. Er komen zoveel bijzondere dingen uit het water: sleutels, telefoons, sieraden, kluizen, wapens, noem het maar op. Ik heb ook zoveel vrienden gemaakt door heel Nederland en België. Het zijn broers en zussen voor mij.”

“Ik probeer mensen echt te helpen”, vervolgt Dijkman. “We lossen misdrijven op, er worden sieraden en tassen gevonden en teruggeven aan eigenaren en ik haal oneindig veel fietsen en ander rommel uit het water. In Amsterdam heb ik zelfs explosieven uit het water gevist.”

Dijkman kijkt met een goed gevoel terug op de inspraakavond. “Over het algemeen waren de raadsleden positief. Door meerdere partijen werd gezegd dat de gemeente hier misschien iets mee moet doen. Ik hoop dat er steeds meer partijen achter mij gaan staan.”