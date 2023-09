“Maandag warm nazomerweer, aan het einde van de week weer veel zon en warmer”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De zomer moet de komende dagen een stapje terug gaan doen. Maar de vraag is voor hoe lang. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in de tweede helft van de week de zon al weer veel te zien en zullen de temperaturen weer gaan oplopen.

“Maandag is het zeer warm nazomerweer met een middagtemperatuur rond de 28 graden”, vertelt Kamphuis. “Er is veel ruimte voor de zon met in de middag ook enkele (hoge) wolkenvelden. De westelijke wind is matig, kracht 3, en het voelt benauwd en klam aan. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. De minimumtemperaturen liggen rond de 17 graden.

Dinsdag is er veel bewolking, schijnt zo nu en dan de zon, en vallen er een paar buien met kans op onweer. Met 23 of 24 graden als maximumtemperatuur is de hitte verdreven.

Woensdag is er af en toe zon, en blijft het droog. Het wordt dan 20 graden. Als we verder vooruit gaan kijken, dan zijn op donderdag de veranderingen klein. Vrijdag en zaterdag wordt het met flink wat zon weer warmer met temperaturen rond 23 tot 25 graden. Na het weekend neemt de kans op een heus herfstachtig weertype toe.”

