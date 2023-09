“Maandag perioden met regen, komende dagen meer neerslag en een stevige wind”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De herfst klopt de komende dagen op de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan er zo nu en dan flink wat regen vallen en haalt ook de wind aan.

“Maandag zijn er in de ochtend perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “Lokaal kan er veel neerslag vallen. In de middag wordt het tijdelijk droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 21 of 22 graden, bij een naar matig tot vrij krachtig toenemende zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5. Langs de Wadden krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In de avond is het eerst droog, maar later, en in de nacht naar dinsdag, volgen enkele buien. Minima rond 11 graden.”

“Op dinsdag is er af en toe zon en blijft het tot in de namiddag of avond droog. Het wordt 18 of 19 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Langs de Wadden toenemend naar hard of stormachtig, windkracht 7 tot 8. Woensdag is er zo nu en dan zon en blijft het droog. Met 20 of 21 graden wordt het weer wat zachter. De wind uit het zuiden tot zuidwesten blijft stevig, windkracht 4 tot 5. Ook donderdag en vrijdag houden we het niet droog, al zal de neerslag zich beperken tot een enkele bui. Echt nat wordt het in de kustgebieden. Met af en toe zon wordt het donderdag 22 tot 23 en vrijdag 19 of 20 graden. Kortom: het hoogdravende nazomerweer is ten einde, de komende dagen veel wind, maar koud wordt het niet en ook de zon gaan we vooral vanaf woensdag weer geregeld begroeten.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.