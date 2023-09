“Maandag flinke zonnige perioden, komende dagen veel zon en tropisch”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen volop zomer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er veel zon en kan het in de tweede helft van de week tropisch worden.

“Maandag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door een paar hoge sluierwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog, en bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten, wordt het 24 of 25 graden. In de nacht van maandag op dinsdag koelt het af naar 12 of 13 graden. Op dinsdag is het zonovergoten en hebben we zeer warm zomerweer met temperaturen oplopend naar 28 graden. De zwakke wind komt uit het oosten tot noordoosten, rond windkracht 2. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar 15 graden.”

“Op woensdag en donderdag is het eveneens stralend zonnig weer en wordt het met 28 of 29 graden nog warmer. Lokaal kan het zelfs tropisch worden met 30 graden. Ook dan is het erg rustig weer. Kijken we verder vooruit, dan zijn op vrijdag de veranderingen klein. Vanaf zaterdag probeert iets minder warme lucht tot onze omgeving door te dringen. Of dit gaat lukken, en of het weekend ook nog zeer warm gaat verlopen, is nog onzeker. Duidelijk is wel dat we de komende dagen met een hitte-eiland te maken krijgen dat voor september behoorlijk bijzonder is.”