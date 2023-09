“Maandag flinke perioden met zon, komende dagen droog en 22 graden”

De komende dagen laat de zon zich regelmatig zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook droog, hoewel aan het einde van de week de kansen op wat regen weer wat lijken toe te nemen.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon en trekt er zo nu en dan wat bewolking over”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt de bewolking geleidelijk dikker. Het blijft droog en bij een zwakke of matige wind uit het zuiden, windkracht 2 tot 3, wordt het 20 graden. In de nacht van maandag op dinsdag komt de minimumtemperatuur rond de 10 of 11 graden te liggen. Dinsdag zijn er opnieuw flinke zonnige perioden met af en toe wat overtrekkende wolken. Ook dan blijft het droog en wordt het 20 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

“Woensdag zijn de veranderingen klein. Het is wisselend bewolkt, het blijft droog, en het wordt iets warmer bij 21 of 22 graden als maximumtemperatuur. Donderdag en vrijdag, en ook tijdens het weekend, blijft het waarschijnlijk droog, al is een buitje op donderdag en vrijdag niet helemaal ondenkbaar. Met regelmatig zon wordt het rond de 20 graden, en er staat niet al te veel wind. Kortom: het zachte najaarsweer houdt aan en hogedruk is weer eens bezig met een imposante machtsgreep.”

