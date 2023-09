Lycurgus begint oefencampagne met ‘royaal verlies’ tegen Dynamo

Samen Lycurgus is de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet met een positief resultaat begonnen. De Groningse volleybalformatie ging met 4-1 onderuit tegen Draisma Dynamo in het Alfa-college Sportcentrum.

Bij het verlies, met 20-25, 21-25, 21-25, 18-25 en 25-23 als setstanden, moet wel opgemerkt worden dat de ploeg van coach Arjan Taaij nog lang niet compleet was. Lycurgus speelt pas sinds eind vorige week weer zes tegen zes, nu Cole Bogner ook zijn werkvergunning heeft. Drie andere Amerikanen ontbraken woensdagavond nog: Call Fisher en Cole Gillis zijn geblesseerd en Kyle McCauley is nog actief bij de Amerikaanse nationale onder- 23 ploeg.

Ook Lycurgus zelf erkent dat het ontbreken van deze spelers te zien was op het veld. “Passend stond de thuisploeg stevig onder druk. Dat zorgde voor onrust in het spel. Serverend had Dynamo het beter op orde waardoor Samen Lycurgus over het algemeen wat achter de feiten aanliep”, schrijft Lycurgus in haar eigen verslag van de wedstrijd.

Komend weekend heeft Lycurgus nieuwe kansen. Dan speelt de Groningse volleybalploeg oefenwedstrijden tegen Haasrode Leuven, dit keer in België.

Een uitgebreid wedstrijdverslag, inclusief interview met coach Arjan Taaij, is te lezen op de website van Lycurgus.