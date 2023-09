Liam van Gelderen bezorgt FC Groningen drie punten tegen Helmond Sport

Foto: FC Groningen. Liam van Gelderen.

FC Groningen heeft vrijdagavond een zeperd weten te voorkomen in Helmond. In de laatste seconde van de wedstrijd werd verdediger Liam van Gelderen de matchwinnaar.

De jonge verdediger was een aantal weken geleden weggestuurd bij de eerste selectie door hoofdtrainer Dick Lukkien. Van Gelderen had geweigerd rondjes te lopen na de thuiswedstrijd tegen Willem II. Het was uitgerekend diezelfde Van Gelderen die zijn fout goed maakte.

FC Groningen speelde een heel matige wedstrijd tegen Helmond Sport en was aan de bal erg slordig. In het eerste bedrijf kreeg de ploeg meerdere kansen op de openingstreffer. Kevin van Veen (2x) en Fofin Turay maakten verkeerde keuzes en troffen als gevolg geen doel.

Jeugdspeler Thom van Bergen dacht halverwege de tweede helft de matchwinnaar te worden, nadat hij een hoekschop promoveerde tot doelpunt. Ware het niet dat Helmond Sport in de slotfase nog een strafschop kreeg. Na een inschattingsfout van doelman Michael Verrips moest verdediger Marco Rente ingrijpen. De Duitser haalde zijn tegenstander neer, wat hem kwam te staan op een rode prent. Spits Martin Kaars benutte de strafschop.

Liam van Gelderen kreeg in een allerlaatste slotoffensief de bal voor zijn voeten. De rechtsback knalde raak en bracht het uitvak in extase: 1-2.

Volgende week vrijdag neemt de Trots van het Noorden het in eigen huis op tegen FC Den Bosch. De aftrap is om 20.00 uur.