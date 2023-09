Leon Williams verliest zaak tegen Donar en keert niet terug

Leon Williams van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketballer Leon Williams, afgelopen seizoen nog aanvoerder bij Donar, keert niet terug bij de club. Hij kreeg bij de licentiecommissie nul op het rekest. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Williams had de zaak aangespannen omdat hij wide dat het contract voor nog één jaar bij Donar gerespecteerd werd. Donar ging echter failliet en het contract was niets meer waard. De club maakt nu een doorstart. Williams kreeg wel een nieuw aanbod, 62,5 procent lager dan zijn vorige salaris. Toen de speler in eerste instantie niet akkoord ging, trok de leiding van de club het voorstel in. De licentiecommissie heeft nu bepaald dat zijn oude contract niet meer rechtsgeldig is.

Williams speelde sinds 2019 bij Donar en was afgelopen seizoen aanvoerder. De speler, die kortgeleden vader werd, woont met zijn jonge gezin nog in een huis dat eigendom is van Donar. Hij raakt dus naast zijn baan ook zijn woning kwijt.

Interim-manager Jakob Klompien van Donar zegt tegen het DvhN, zich niet te herkennen in het beeld dat Williams over de situatie schetst.