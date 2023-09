Leerlingen Praedinius Gymnasium winnen 30 uur durende hackathon met idee voor biodiesel uit schoolprullenbakken

Foto via Nationaal Programma Groningen

Een groep leerlingen van het Praedinius Gymnasium in Groningen heeft vrijdag de hoofdprijs in de wacht gesleept tijdens de tweede editie van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Daarvoor werkten de leerlingen sinds donderdagochtend dertig uur non-stop aan een oplossing rond een vraagstuk binnen het thema ‘voedsel’.

Het team van het Praedinius, wat de naam EcoVision droeg voor de hackathon, won de prijs voor ‘Overall winnaar’ met hun idee voor een speciaal soort prullenbak voor op scholen. De leerlingen bedachten een prullenbak voor biologisch afval, voorzien van foto van een docent met de mond als opening voor de prullenbak. ‘Om weggooien leuker te maken’, bedacht team Ecovision. Het afval verandert in de speciale prullenbak in compost, wat biogas produceert. De overgebleven compost verandert vervolgens weer in digestaat om biodiesel van te maken en de reststoffen zijn te gebruiken in de voedingsindustrie.

Hieronder is de pitch van ‘Team EcoVision’ te bekijken:

Dertig uur achter elkaar

Maar dat kostte de leerlingen wel een hele dag werk (letterlijk 24 uur) gevolgd door een pitch. Die werd digitaal ingestuurd naar de jury in de centrale studio in Emmen, waar vanaf 20.00 uur werd beraadslaagd. Team Ecovision van het Praedinius wist uiteindelijk de hoofdprijs in de wacht te slepen. Daarmee was een bokaal en een cheque van vierhonderd euro gemoeid, waarmee het idee van de leerlingen verder kan worden uitgewerkt.

Team uit heel het noorden, scholenchallenge duurt nog acht weken

In totaal deden 43 teams van veertien scholen uit Groningen, Friesland en Drenthe mee aan de Scholenchallenge, die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd door het Nationaal Programma Groningen en de Stichting Gymnasium. De hackathon vormde de start van ‘Wij hebben de toekomst’, bedoeld om jongeren te betrekken bij oplossingen die gaan over maatschappelijke vraagstukken waar we

op dit moment allemaal de gevolgen van merken. Voedsel was dit jaar het thema van de hackathon.

De Scholenchallenge is nog niet voorbij. De komende acht weken gaan de teams hun ideeën verder uitwerken. Op 17 november eindigt de ScholenChallenge met een Dragons’ Den, waarin de leerlingen hun idee pitchen in het provinciehuis van de provincie waar de school staat. Dan is er een een startbedrag en hulp beschikbaar voor de meest kansrijke oplossing die de leerlingen hebben bedacht.