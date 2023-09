Kunstwerf genomineerd voor nationale renovatieprijs

De Kunstwerf, de culturele verzamelplek die net een jaar geleden werd geopend aan de Bloemstraat, is genomineerd voor de Gulden Feniks. De architecten van het pand zonden de Kunstwerf in voor de prijs, die voorbeelden eert op het gebied van renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving.

Samen met het NRE-terrein in Eindhoven en het Getijdenpark Eiland van Brienenoord in Rotterdam is de Kunstwerf genomineerd in de categorie ‘gebiedstransformatie’. Nog eens vijf andere gebouwen en nieuwbouwwerken dingen mee naar de prijs.

De jury nomineert de projecten aan de hand van vijf criteria: duurzaamheid, sublimatie, economische waardecreatie, maatschappelijke waardecreatie en innovatie. Tenslotte wijst de jury maximaal vier winnaars aan: één in elke categorie en eventueel een wildcard. De winnaars worden bekend gemaakt op het congres (On)benut potentieel op 2 november in De Titaan in Den Haag.