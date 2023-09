Kroos kleurt Diepenring weer felgroen

Foto: Joris van Tweel

Zoals bijna elk jaar kleurt de Diepenring van Groningen weer gifgroen aan het einde van de zomer. Met de zon erop zorgt de laag kroos voor mooie plaatjes. Vooralsnog is de groene laag op het water onschadelijk.

De groene laag bestaat uit hele kleine waterplantjes, die los van elkaar bijna niet te zien zijn. Maar doordat ze zich samenklonteren ontstaat er een groen tapijt. De plantjes vermenigvuldigen zich het snelst bij warm weer in stilstaand water.

Hoe lang de Diepenring nog groen zal ogen is onbekend. Meestal spoelen de waterplanten weg bij hevige regenbuien. Pas als de herfst echt zijn intrede doet, is de kroos verdwenen.

Mocht de intrede van herfstweer lang uitblijven, dan kan de kroos voor overlast zorgen. Door een gebrek aan licht in het water sterven waterplanten af, waardoor het zuurstofgehalte daalt. Daardoor sterven ook vissen en andere waterdieren. Ook is het kroos ongezond voor mensen en dieren die een duik nemen in het water en zit het watersporters soms in de weg.