Kraker moet Regulateurshuis vrijdagmiddag uit zijn: ‘Unieke culturele plek gaat verloren en ik wordt dakloos’

Dani (24), de man die sinds vorige week dinsdag het Regulateurshuis aan de Kolendrift ‘kraakt, moet voor vrijdagmiddag 13.00 uur zijn vetrokken. Anders wordt hij het voormalige Petit Theatre uitgezet.

Dat liet de kraker vrijdagavond zelf weten via zijn Instagram-pagina. Woensdagmiddag vond er een hoorzitting plaats over de kraak van het pand, waar tot voor kort Le Petit Theatre in was gevestigd. De kraker liet eerder deze week al weten te verwachten dat hij zijn biezen moest pakken, maar hoopte op coulance. Die hoop blijkt nu dus tevergeefs.

Het pand werd tot voor kort beheerd door het Groninger Monumenten Fonds (GMF). Maar deze stichting gaat het monumentale pand terugverkopen aan de gemeente voor het symbolische bedrag van één euro. De gemeente Groningen gaat het beheer over de monumentale panden weer zelf onder haar hoede nemen en heeft het beheer inmiddels al overgedragen aan Carex, wat het gebouwtje gaat overdragen aan een nieuwe huurder.

‘Unieke culturele plek gaat verloren en ik wordt dakloos’

“Mijn advocaat gaat nog kijken of beroep mogelijk is, maar dat wordt waarschijnlijk alleen een formaliteit”, laat Dani vrijdagmiddag weten via Instagram. “De uitspraak betekent dus dat ik dakloos wordt en dat een unieke culturele plek verloren gaat, ten koste van een marketingbureau. De gemeente zegt dat ze dit soort creatieve broedplaatsen willen stimuleren, maar proberen er nu actief vanaf te komen. Mooie woorden en plannen voor de lange termijn, maar ze betekenen helemaal niks.”

OOG sprak dinsdag ook al met de kraker over zijn actie. In de onderstaande video legt Dani uit waarom hij overging tot de kraak: