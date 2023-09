‘Koper op het oog voor NAM; Canadees energiebedrijf doet hoogste bod’

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Shell en ExxonMobil zijn druk in gesprek met Tenez Energy, een Canadees olie- en gasbedrijf, over de verkoop van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Volgens verschillende media weet het Amerikaanse persbureau Bloomberg dit donderdag te melden, op basis van eigen bronnen. De twee olie- en gasbedrijven hebben het nieuws zelf niet bevestigd.

De verkoop van de NAM aan Tenez, wat ook al actief is in de Nederlandse offshore-markt, is nog niet in kannen en kruiken, zo stelt het Amerikaanse persbureau. Er zou ook nog worden onderhandeld met Viaro Energie uit het Verenigd Koninkrijk. Dit bedrijf zou, na Tenez, het op één na hoogste bod hebben uitgebracht op de NAM.

Dat Shell en Exxonmobil van de NAM af willen, werd vorig jaar al duidelijk. De bedrijfsonderdelen (offshore-activiteiten en de kleinere olie- en gasvelden) zouden één miljard euro moeten gaan opleveren. Het Groningenveld en de gasopslag bij Norg vormen, voor zover bekend, geen onderdeel van het verkooppakket. De twee huidige eigenaars van de NAM lieten vorig jaar september weten dat de verkoop van de NAM-onderdelen geen consequenties heeft voor de kosten voor schadeherstel en de uitvoering van de versterkingsoperatie in Groningen.