Koningin Máxima praat met Groningse jongeren over mentale gezondheid in Appingedam

Foto: Wouter Holsappel

Vanuit haar rol als erevoorzitter van MIND Us bracht Hare Majesteit Koningin Máxima dinsdagmiddag een werkbezoek aan Groningen. In het kader van de mentale gezondheid sprak ze met Groningse jongeren in Appingedam.

Het werkbezoek van de koningin begon dinsdagmiddag met een toelichting op het programma Mentaal Gezond Groningen. Deze samenwerking tussen het UMCG, gemeenten en provincie, onderwijsinstellingen, GGD en GGZ heeft als doel om een meer samenhangend preventief hulpaanbod te creëren voor Groningers met geestelijke problemen.

De koningin woonde daarnaast een deel van een STORM-docententraining (Strong Teens and Resilient Minds) bij, bedoeld voor jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. In de training leren docenten hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen herkennen en hoe ze hierover het gesprek met hen kunnen aangaan. Máxima ging in gesprek met trainers over de ervaringen en de resultaten van aanpak en spreekt met docenten over hoe zij de training gebruiken in de praktijk.

Koningin Máxima sprak daarnaast met jongeren van Jimmy’s Groningen. De koningin hoorde van de jongeren hoe ze elkaar bij Jimmy’s helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, een beter netwerk kunnen opbouwen en door creatieve uitspattingen kunnen werken aan hun mentale gezondheid.

Hare Majesteit de Koningin is de rest van de dinsdagmiddag ook nog in Groningen. Rond 15.30 uur is de koningin in de stad Groningen aanwezig bij de opening van het hogeschooljaar van de Hanzehogeschool. Deze opening is ook te zien via een livestream.