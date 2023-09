Koningin Máxima opent hogeschooljaar op lustrumvierende Hanzehogeschool

Foto: Sicco Haring

Koningin Máxima heeft dinsdag op de Hanzehogeschool het hogeschooljaar geopend. De koningin gaf de studenten mee om altijd in jezelf te blijven geloven.

Máxima koos om het hogeschooljaar in Groningen te openen omdat de Hanzehogeschool 225 jaar bestaat. Tijdens het bezoek vonden er verschillende toespraken plaats. Bijvoorbeeld van Dick Pouwels, de voorzitter van het College van Bestuur. Hij ging daarbij in op het thema van de opening ‘Je doet ertoe’. “Het is een zin die je ongetwijfeld niet voor het eerst hoort”, zegt Pouwels tegen de aanwezigen. “Een cliché misschien. En toch is het meer dan dat. Iedere student, iedere docent, medewerker, onderzoeker, heeft een eigen verhaal, eigen dromen en talenten. Daarom willen we in ons onderwijs nadrukkelijker aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Zo krijgen vanaf september 2024 alle studenten van de Hanze geen bindend studieadvies meer, maar een persoonlijk studieadvies. Niet het aantal punten dat je moet halen staat centraal, maar wie je bent, waar je naar toe wilt en of je op het goede spoor zit.”

Koningin Máxima is gearriveerd en opent vandaag landelijk het hogeschooljaar bij ons! We kijken uit naar een feestelijke opening van ons 225e schooljaar. Het programma van vandaag staat in het thema van “Je doet er toe”. #openinghogeschooljaar pic.twitter.com/VGFvWU1nv7 — Hanzehogeschool (@hanze) September 5, 2023

Blijf in jezelf geloven

Daarna was het de beurt aan de koningin. Daarbij stak Hare Majesteit met name de eerstejaars studenten een hart onder de riem, door te erkennen dat een nieuwe opleiding, nieuwe vrienden, een andere stad, voor het eerst op kamers je onzeker kunnen maken. Blijf in jezelf geloven, vind je eigen ritme, het hoeft niet perfect. Ook docenten, als ruggengraat van het hbo en basis van de kenniseconomie, kregen een pluim. Docenten helpen studenten om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast leggen docenten een basis onder onze kenniseconomie met onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Ze noemt studenten, docenten en onderzoekers de pijlers van een vitale samenleving. Het hbo helpt je te ontdekken wie je bent en wat je talent is. Ieder talent is nodig, ieder talent verdient een kans.

Kunst

Tijdens het bezoek werd er niet alleen gesproken. De koningin werd ook verrast met een rondleiding over de Art Boulevard in de Van OlstBorg. Daar ging Máxima in gesprek met oud-Minervastudenten Charlie Holper en Beth Wong over kun kunstwerken. Daarna was het tijd voor een muzikaal optreden van het Prins Claus Conservatorium en Lucia Marthas Institute for Performing Arts.

Klimaatboom

En de koningin liet zich informeren. Zo ging ze in gesprek met lector André Heeres en Johanna Thomann van het kenniscentrum BioBased Economie over de recycling van polymeren en biopolymeren op zowel chemisch als biologische wijze. Ook werd er gesproken over studentenwelzijn, en Máxima liet zich informeren over hoe een Klimaatboom bij kan dragen aan de oplossingen tegen hitte en wateroverlast in steden.

