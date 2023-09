Koning: ‘Demissionaire status kabinet mag geen vertraging opleveren in Groningen’

Screenshot uit livestream Troonrede 2023 (via NOS)

De demissionaire status van het kabinet mag geen vertraging opleveren bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat stelde Koning Willem-Alexander dinsdagmiddag in de Troonrede.

“De inwoners van het aardbevingsgebied kunnen erop rekenen dat de agenda van schadeherstel en versterking, sociale maatregelen en economisch perspectief in goed overleg wordt uitgevoerd”, sprak de Koning uit in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar de Troonrede werd gehouden vanwege de verbouwing van de Ridderzaal en de rest van het Binnenhof.

Uit de mond van de Koning sprak het kabinet verder uit dat Groningen één van de onderwerpen is die, ondanks de val van het kabinet Rutte IV, om ‘daadkracht’ vraagt: “De afhandeling van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen mag de demissionaire status van het kabinet geen vertraging opleveren. Het kabinet zet alles op alles om het leed dat mensen en gezinnen is aangedaan zo goed en zo snel mogelijk te herstellen.”