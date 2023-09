Komende dagen steeds meer zon en hogere temperaturen

Foto: Joris van Tweel

De bewolking die de zon de afgelopen dagen nog flink tegenhield, trekt in de dagen tot en met het weekend steeds verder weg. Tot en met maandag laat de zon zich meer zien en gaat ook de temperatuur elke dag een paar graden omhoog.

Volgens weerman Johan Kamphuis zijn er donderdag opklaringen, afgewisseld door stapelwolken: “Het blijft droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind is zwak en komt uit verschillende richtingen.”

In de nacht naar vrijdag wordt het nog wel behoorlijk fris, stelt Kamphuis. Bij een graad of 8 is er kans op een mistbank: “Maar vrijdag overdag zijn er flinke perioden met zon, maar er ontstaan in de loop van de dag wel enkele stapelwolken. Het blijft droog en bij een zwakke of matige oosten- tot zuidoostenwind wordt het 23 of 24 graden.”

Voor het komende weekend weet Kamphuis alvast dat de temperatuur blijft stijgen: “Zaterdag zijn er perioden met zon, maar zou er ook nu en dan wat bewolking vanaf de Noordzee kunnen overdrijven. Het is rustig weer bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag steekt er een oostenwindje op. Eerst drijft er wat bewolking over, maar later wordt het zonnig. Met 24 tot 26 graden is het warm nazomerweer.”

Maandag komt er een voorlopig weer een einde aan dit ‘nazomerweer’, besluit Kamphuis: “Maandag wordt het 22 tot 24 graden. In de loop van de dag volgen buien die de overgang markeren naar een wisselvallig en vrij koel weertype. Dat gaat gepaard met temperaturen onder de 20 graden en soms ook veel wind en regen.”