Komend weekend werk aan het spoor tussen Stad en Zuidhorn; Arriva laat bussen rijden

Foto: Sebastiaan Scheffer

Komend weekend rijden er geen treinen tussen het hoofdstation van Groningen en Zuidhorn. Dat meldt Arriva maandagmiddag. De treinvervoerder zet daarom bussen in op het traject.

Volgens Arriva moeten reizigers rekening houden met een langere reistijd. De vervoerder denkt dat de reis ongeveer twintig minuten langer duur dan normaal.

Arriva benadrukt dat deze langere reistijd ervoor kan zorgen dat aansluitend vervoerder niet kan worden gegarandeerd. Fietsen meenemen in de treinvervangende bussen is niet mogelijk. Betalen voor de treinvervangende bus kan met een ov-chipkaart of betaalpas.