Komend weekend aan twee kanten afsluitingen op A7 en Ring-Zuid

Foto: Groningen Bereikbaar

Op de A7 en de zuidelijke ringweg zijn komend weekend aan twee kanten afsluitingen. Vanaf vrijdagavond is knooppunt Westerbroek helemaal dicht. Helemaal aan de andere kant is de snelweg dicht tussen het Julianaplein en de afrit Hoogkerk.

Aannemerscombinatie Herepoort voert komend weekend onder andere asfaltwerkzaamheden uit aan knooppunt Westerbroek, één van de laatste klussen aan dit meest oostelijke punt tijdens de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden hier werd in 2019 en 2020 al uitgevoerd.

Helemaal aan de westkant wordt ook gewerkt. Tussen het Julianaplein en Hoogkerk wordt de weg verbreed en wordt ook een nieuwe asfaltlaag aangebracht.

Beide afsluitingen duren van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur. Verkeer wat normaal gesproken van het Julianaplein naar Hoogkerk wil, kan via het Julianaplein naar de westelijke ringweg en ook via het Hoendiep naar Hoogkerk. Verkeer op Ring West richting Hoogkerk/Drachten wordt omgeleid via het Hoendiep en kan in Hoogkerk weer de A7 op.

Komend weekend is vanaf de Europaweg naar de A7 richting Hoogezand rijden of andersom niet mogelijk. Ook verkeer vanaf de oostelijke ringweg kan niet via aansluiting Westerbroek op de Europaweg komen. Het verkeer wordt omgeleid via de Gotenburgweg, de Kieler Bocht en de toerit naar de zuidelijke ringweg via knooppunt Euvelgunne. De andere kant op moet het verkeer via de zuidelijke ringweg, afslag Groningen-Zuidoost, de Stettinweg, de Osloweg en de Gotenburgweg.