Kleed in de brand op balkon Rembrandt van Rijnstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het balkon van een flatwoning aan de Rembrandt van Rijnstraat heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.45 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Op het balkon van een woning op de tweede verdieping is door onbekende oorzaak een kleed in de brand geraakt”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “De bewoners waren op het moment van het uitbreken van de brand niet thuis. Toen wij arriveerden was er sprake van een kleine brand, die we snel onder controle hadden.”

Door de brand is er wat rook in de woning terecht gekomen, maar volgens de woordvoerder valt de schade mee, en hoeft stichting Salvage niet ter plaatse te komen. “Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, daar wordt onderzoek naar gedaan.” Nieuwsfotografen vertellen dat de brand geblust werd vanaf het balkon van een naastgelegen woning.