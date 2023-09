Kinderen willen verbetering van voetbalveldje

Kinderen in Haren zijn een petitie gestart om de gemeente te vragen het grasveldje aan de Multatulilaan in kunstgras te veranderen. Het veldje is dusdanig slecht dat de kinderen zelf in actie zijn gekomen.

De jongens Twan, Hidde, Tom Valentijn, Manuel en Luuk hebben in de buurt in totaal meer dan honderd handtekeningen verzameld. Zij kunnen, met name in de herfst en de winter, niet meer normaal voetballen. Het veld wordt hard met het koude weer, wat niet fijn voetballen is. En nat met de regen, waardoor het verandert in een grote modderpoel. Hier zijn, zoals Twan vertelt, ook de moeders niet al te blij mee.

De broers Twan en Hidde zijn met het idee gekomen, maar al gauw sloten Manuel, Tom Valentijn en Luuk zich hierbij aan. Ze hopen dat de gemeente zo snel mogelijk het veld gaat veranderen, zodat zij niet op straat verder moeten. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn en is onprettig om op te voetballen.

Het verzoek zal vrijdag overhandigd worden aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente.