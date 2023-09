KEI-bestuur houdt introductieweek tegen het licht met enquête: “Wat vinden inwoners van de KEI-week”

Foto: Rieks Oijnhausen

Wat vinden inwoners van de gemeente Groningen van de KEI-week? En worden zij voldoende betrokken bij de introductieweek voor nieuwe studenten? Het KEI-bestuur houdt de introductieweek tegen het licht met een enquête.

“De KEI-week ligt inmiddels al weer achter ons, maar we zijn erg benieuwd hoe de inwoners de KEI-week dit jaar hebben ervaren”, vertelt Sara Kruit van het bestuur. “Ook omdat we dit jaar geprobeerd hebben om de week meer te promoten naar de inwoners toe en evenementen toegankelijker te maken.” Zo is geprobeerd om inwoners te betrekken bij de KEI-parade en waren verschillende evenementen bedoeld om het contact tussen inwoners en studenten te leggen.

“Wij zijn nu benieuwd in hoeverre we daarin geslaagd zijn. Om een beeld te krijgen hebben we een enquête gemaakt, waar mensen hun mening kunnen geven en waarmee wij de KEI-week verder kunnen verbeteren.” In de enquête wordt bijvoorbeeld gevraagd of inwoners van tevoren geïnformeerd zijn over de KEI-week, of ze evenementen bezocht hebben en wat er eventueel beter kan.

De enquête is op deze pagina te vinden.