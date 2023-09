Kapotte sluis in Meerstad zorgt voor frustratie: “Sluis is heel vaak defect”

Luchtfoto Meerstad - Foto: Koos Boertjens

Dit weekend eindigt het vaarseizoen. In Meerstad betekent dit dat boten uit het water moeten worden gehaald. Er is alleen één probleem: de sluis is kapot.

“Afgelopen maandag wilden wij onze boot uit Meerstad varen”, vertelt Raymond van der Woude. “De sluis, die toegang geeft tot het water in Meerstad, bleek kapot te zijn. Het storingsnummer, dat bij de sluis stond aangegeven, was niet bereikbaar en ook het noodnummer werkte niet. Waardeloos. Een bewoner vertelde dat de sluis vaak kapot is, en dat mensen dan niet meer weg komen. Wij hebben onze boot in Meerstad uit het water moeten halen met behulp van de trailerhelling.”

“Sluis is de enige route”

Het verhaal van Van der Woude wordt bevestigd door Johan Wilts van de dorpsvereniging: “In ons dorp wordt er ook regelmatig gemopperd. We hebben een prikbord, waar we informatie delen. En dit onderwerp komt regelmatig voorbij. Het is ook zuur. Als je een middagje wilt varen, naar de stad, en je kunt Meerstad niet uit komen, omdat de sluis kapot is, dan is dat een flinke domper. Ook omdat de sluis de enige route is.”

“Wegvaren lukt nu niet”

De sluis waar over gesproken wordt is een zelfbedieningssluis. Dit betekent dat de sluis door passanten bediend moet worden. “Dit weekend is het altijd een druk weekend, omdat het vaarseizoen eindigt. De boten moeten weggehaald worden, omdat de sluis na 1 oktober niet meer bediend kan worden. Wegvaren lukt nu niet, en voor de mensen die geen trailer hebben om hun boot naar de winterstalling te brengen, is dit heel zuur. En voor de duidelijkheid, we weten niet wat er aan de hand is. Het is een zelfbedieningssluis, dus wellicht dat iemand een bedieningsfout heeft gemaakt, waardoor de sluis in storing is geraakt. Wel lijkt het beter te gaan dan in het prille begin. Maar wellicht kan er meer voorlichting worden gegeven?”

Afgelopen week riep de gemeente inwoners in Meerstad op om boten, steigers en andere attributen uit het water te halen. Binnenkort komt er een maaiboot langs, en deze kan alleen aan het werk als de boten weggehaald zijn.