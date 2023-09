Kans heel klein dat hyperloop naar Meerstad komt: “Ruimte voor andere ontwikkelingen”

Foto: Annelies van Santen.

Dat de hyperloop naar alle waarschijnlijkheid niet naar Meerstad komt, betekent dat er in het gebied nu ruimte ontstaat voor andere ontwikkelingen. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Economische Zaken laten weten.

“Afgelopen week werd de eerste fase van de hyperloop in Veendam geopend”, vertelt Bloemhoff. “De opening aldaar doet vragen rijzen wat dit nu voor Meerstad gaat betekenen. De Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd. Hardt Hyperloop heeft tot nu toe geen vergunning aangevraagd om een hyperloop in Meerstad te bouwen. De faciliteiten hebben we daarom ook niet meegenomen in het bestemmingsplan.”

“Kans is heel klein”

De wethouder vertelt verder: “Dit bestemmingsplan gaan we nu wel in procedure brengen. Een hyperloop maakt daar dus geen onderdeel van uit. Mocht men alsnog naar Meerstad willen komen, dan zal er een separate ruimtelijke procedure plaats moeten gaan vinden. Die kans achten wij heel klein. De bewoners van Meerstad zijn afgelopen dagen geïnformeerd over de ontwikkeling.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “De komst werd indertijd met veel bombarie aangekondigd”

Fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Is het College teleurgesteld dat er nu een streep door deze plannen gaat? Of komt het wel goed uit? De komst werd indertijd met veel bombarie aangekondigd.” Bloemhoff: “Wij denken dat een hyperloop een mooie kans is voor de ontwikkeling. Daarom hebben we indertijd ook een bidbook ingediend. Maar als gemeentebestuur kijken we ook verder dan de gemeentegrenzen. Dit past mooi in Veendam. Indertijd is er vanuit de provincie een subsidie toegekend voor de locatie in Meerstad. Die subsidie wordt nu omgezet naar Veendam. Wij vinden het prima dat het zo gaat. In Meerstad ontstaat er nu ruimte voor andere nodige ontwikkelingen.”

Hyperloop

Een hyperloop is een futuristisch vervoermiddel dat passagiers en vracht in een capsule door een vacuümbuis vervoert. De capsule wordt voortgedreven door een elektromotor en kan snelheden bereiken van meer dan 1.000 kilometer per uur. De hyperloop is nog in ontwikkeling, maar er zijn al verschillende bedrijven die bezig zijn met de bouw van testbanen.