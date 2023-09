Jubileumaflevering en achtergrondreportage rond 25 jaar Beno’s Stad

Stadshistoricus Beno Hofman

Op 7 en 8 september besteedt OOG uitgebreid aandacht aan 25 jaar Beno’s Stad. De omroep zendt op 8 september een speciale jubileumaflevering uit. De dag ervoor is een speciale achtergrondreportage te zien.

Omdat Beno Hofman eind augustus 1998 de eerste van uiteindelijk 400 programma’s over de geschiedenis van Groningen maakte, besloot de stadshistoricus een jubileumaflevering te maken over de belangrijkste veranderingen in de stad in die 25 jaar. Die special zendt OOG uit op vrijdagavond 8 september.

Daarnaast maakte Mirre van de Klok een reportage over het programma dat zo populair werd, dat de maker bij de laatste aflevering in juli 2010 de erepenning van de stad ontving. Dit achtergrondprogramma zendt OOG uit op donderdagavond 7 september.