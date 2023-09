Joren van Veen nieuwe fractievoorzitter PvdA in gemeenteraad Groningen

Joren van Veen - Foto via PvdA Groningen

De PvdA-fractie in de Groninger gemeenteraad heeft Joren van Veen maandagavond gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Van Veen volgt Els van der Weele op, die vorige week aankondigde uit de politiek te stappen.

Van Veen was het afgelopen al vice-fractievoorzitter. In de raad voert hij het woord op de energietransitie, financiën en veiligheid. Van Veen groeide op in Beijum en woont momenteel in de Oosterpoort.

“Ik heb me vanaf het begin als een vis in het water gevoeld als raadslid”, vertelt Van Veen over zijn nieuwe functie binnen de fractie. “Na anderhalf jaar heb ik, ondanks dat ik het spannend vind, het gevoel dat ik klaar ben voor deze nieuwe rol als fractievoorzitter. Om hier samen met inwoners, maatschappelijke organisaties & ondernemers met plannen te komen om Groningen eerlijker en beter te maken, dat is enorm eervol en prachtig om te doen!”

Naast het raadslidmaatschap werkt hij als projectleider bij Roemte; een organisatie die (cultureel) erfgoed en andere panden nieuwe bestemmingen geeft samen met maatschappelijke initiatieven. Eerder werkte hij onder andere bij het Ministerie van BZK en Nationaal Programma Groningen.