Jonge dief en overvaller zou betrokken zijn bij moord op jeugdhulpverlener

foto: Rick van der Velde

De politie heeft een 18-jarige jongen opgepakt voor diefstal van een geldkistje met bijna 11 duizend euro. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Hij lijkt echter veel meer op zijn geweten te hebben, waaronder betrokkenheid bij een moord.

De verdachte, Daniel T., zou bij een inbraak in Roden, vier maanden geleden, een geldkistje met een kleine 11 duizend euro hebben meegenomen. T. wordt verder verdacht van medewerking aan een gewapende overval op de McDonald’s in Emmen, en van het bedreigen met een vuurwapen van een vrouw in Assen, in februari van dit jaar.

Volgens het O.M. maakt hij deel uit van een jeugdbende die betrokken was bij het doodsteken van jeugdhulpverlener Marit uit Groningen. Dat gebeurde op 14 januari van dit jaar, op haar werk bij Yorneo in Emmen. De vrouw zou zijn vermoord door twee jongens die op haar geld uit waren. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Ruinerwold en een 19-jarige inwoner van Emmen.

Een van die twee zou samen met Daniel T. de overval in Assen hebben gepleegd. T. werd aangehouden in Duitsland en zit al enige tijd in voorarrest in Nederland. De rechtbank in Assen heeft bepaald dat hij voorlopig in voorarrest blijft. De strafzaak tegen T. en vier andere leden van de jeugdbende staat gepland voor januari volgend jaar.