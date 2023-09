Jannes Nijboer Loop in Ten Boer gewonnen door Hessel Wijnja

Hessel Wijnja uit de stad heeft maandagavond de hardloopwedstrijd Jannes Nijboer Loop in Ten Boer gewonnen. De hardloopwedstrijd is onderdeel van de Sportrecreade, die al sinds 1970 wordt gehouden in het dorp.

De Jannes Nijboer Loop bestaat uit een wedstrijdloop van 10 kilometer, een recreatieloop van 5 kilometer en een jeugdloop van 1,2 kilometer. Waar de jeugd een route volgde door het dorp, kregen de recreanten en wedstrijdlopers een route voorgeschoteld die richting Sint Annen en Thesinge voerde. Hessel Wijnja was de snelste wedstrijdloper met een tijd van 32.54. Tweede werd Maurice Kram met een tijd van 35.05. Barry Bronsema noteerde een tijd van 35.24.

Bij de vrouwen was Renske Linstra uit de stad het snelste met een tijd van 40.07 minuten. Christien Koning werd tweede met een tijd van 41.36. De derde plaats ging naar Annemarije Souer. Zij noteerde een tijd van 41.59.

Deze hele maand vinden er tal van activiteiten plaats in het kader van de Sportrecreade. Zo vinden er clincis plaats op het gebied van voetbal en skeeleren, is er ruimte voor urban sports en kan er gevist worden. De Jannes Nijboer Loop werd voor de derde keer gehouden. Naamgever van de wedstrijd is Jannes Nijboer, initiatiefnemer van de Sportrecreade, die in 2021 na een ziekbed kwam te overlijden.