Jan Hissink Jansenstraat verkozen tot schoonste straat van de Oosterparkwijk

Foto: ingezonden

De Jan Hissink Jansenstraat is uitgeroepen tot de schoonste straat van de Oosterparkwijk. De prijs werd voor de vijfde keer uitgereikt.

“Ieder jaar verkiezen we een straat die uitblinkt in hoe schoon deze is”, vertelt duurzaamheidscoördinator Ellen Beck. “Ieder jaar stemmen de leden van de zwerfvuilteams op de schoonste straat. Alle leden hebben daarin een gelijke stem. De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt, en ging toen naar de Tjerk Bolhuisstraat. In 2020 werd het Graspad in het zonnetje gezet. Daarna volgde de Florakade en vorig jaar was het de Hyacinthstraat.”

In de straat is het bordje ‘De Schoonste straat van de Oosterparkwijk’ opgehangen. Daarnaast zijn bewoners in het zonnetje gezet, waarbij een ijscoman trakteerde op ijsjes. De zwerfvuilteams zijn sinds 2019 actief. Vrijwilligers lopen op iedere maandag gewapend met prikstok en vuilniszak door de wijk. “Sindsdien is de wijk zichtbaar schoner geworden. Mensen zijn overigens van harte welkom om een keer mee te lopen. Dat vinden we alleen maar leuk.”