Jalt de Haan op plaats 19 op CDA-lijst: “Ik wil niet aan de zijlijn staan, ik wil knokken”

Jalt de Haan (CDA)

Het CDA heeft zaterdag de kandidatenlijst gepresenteerd voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Jalt de Haan is de hoogst genoteerde Groninger op plek 19.

“Of ik door de partij gevraagd ben”, herhaalt De Haan de vraag. “Nee, ik heb hier zelf voor gekozen. De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest binnen de partij. En ik wilde mij hier heel graag voor inzetten. Ik vind namelijk dat er een sterk Gronings geluid mag klinken. Dan doel ik bijvoorbeeld op de aardbevingsproblematiek, maar ook op de situatie in Ter Apel. Maar ik denk ook aan terreinen als het openbaar vervoer en onderwijs. Dat geluid wil ik laten horen. Vandaag kreeg ik te horen dat ik op plaats 19 sta. Ik ben daar heel blij mee. Ik vind het een hele eer.”

“Ik geloof in het verhaal van het CDA”

De plek betekent ook dat De Haan de komende maanden vol aan de bak moet. “We gaan volop campagne voeren inderdaad. Ik zal langs de deuren gaan, en ik zal proberen om zoveel mogelijk stemmen te winnen. Ik geloof in het verhaal van het CDA. De normen en de waarden, meer gemeenschapszin. Ik denk dat het CDA het beste verhaal voor Nederland heeft. Ik geloof in het originele verhaal, en ik denk dat het een antwoord is op de problemen die spelen in ons land.”

“Ik wil knokken voor mijn idealen”

Toch kan niet ontkend worden dat het CDA er in de peilingen slecht voor staat. Daar komt bij dat De Haan samen met raadslid Etkin Armut, en woordvoerder Izaäk van Jaarsveld, een sterke fractie vormt in de Groningse gemeenteraad. Je zou dan kunnen zeggen, dat je je daar vol op gaat richten: “Wat je zegt, dat we een fijne fractie hebben. is waar. Maar ik constateer problemen. En ik ben iemand die dan niet langs de zijlijn blijft staan. En absoluut: het is een uitdagende tijd, met nieuwe partijen die opkomen en politici die afscheid nemen. Maar ik wil knokken voor mijn idealen. Vergelijk het met FC Groningen. De club is afgelopen seizoen gedegradeerd. Je kunt dan weglopen, iets anders gaan doen, of je blijft supporter, en je blijft er vol achter staan.”

“Niet op mijn handen zitten”

De Haan: “Het CDA gaat mij aan het hart. Ik geloof in de mensen, ik geloof in het verhaal. En ik geloof dat we Nederland mooier en beter kunnen maken. En dan kies ik ervoor om tijdens de campagne niet op mijn handen te gaan zitten, maar om mij hard in te gaan zetten. En ik hoop dat we straks in november een mooi resultaat kunnen gaan boeken.”

Naast De Haan staat ook Anne Kuik op de lijst. Kuik, die tegenwoordig in Ermelo woont, zat van 2010 tot 2017 in de gemeenteraad in Groningen. Sinds 2017 is zij Kamerlid voor het CDA.