ISO wil verplichte stagevergoeding: ‘Fulltime stage nauwelijks te combineren met bijbaan’

Rechtenvrije foto via PxHere

Het Interstedelijk Studenten Overleg pleit samen met CNV-jongeren en Probeer de Bond voor een verplichte stagevergoeding. Dat doen de studentenorganisatie en de vakbonden, naar aanleiding van een eigen onderzoek.

Uit onderzoek van ResearchNed uitgevoerd in opdracht van het ISO in 2022 blijkt dat 44% van de hbo- en wo-studenten helemaal geen stagevergoeding ontvangt. Dat terwijl 19% van de studenten aangeeft te veel verantwoordelijkheden te krijgen en ruim 1 op de 4 het gevoel heeft te worden ingezet als ‘goedkope werknemer’.

Het Interstedelijk Studenten Overleg, CNV-jongeren en Probeer de Bond vinden daarom dat er een verplichte stagevergoeding moet komen. Een fulltime stage is volgens de drie organisaties nauwelijks te combineren met een bijbaan, waardoor veel studenten hun inkomsten zien wegvallen.“Studenten die het niet zo breed hebben thuis moeten zich nu in de schulden steken of alsnog een bijbaan nemen naast hun stage om rond te kunnen komen”, vertelt Demi Janssen, voorzitter van het ISO. “Dat levert extra mentale druk op boven op de vele ballen die studenten al moeten hooghouden. Een verplichte passende stagevergoeding is daarom op zijn plaats. Iedere student moet de kans krijgen ervaring op te doen binnen diens werkveld, ongeacht financiële positie.”