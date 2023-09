Inzamelpunt geopend voor hulp aan Oekraïne: “Houdbare levensmiddelen en medische producten”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Aan de Stavangerweg in Groningen wordt zaterdagmiddag een inzamelpunt geopend voor hulp aan Oekraïne. Meerdere stichtingen en initiatieven werken vanuit het inzamelpunt samen.

Eén van de organisaties die achter het inzamelpunt zit is De Sociale Brigade. Deze vrijwilligersorganisatie is kort na de oorlog in Oekraïne opgericht. “De oorlog in Oekraïne is nog in volle gang”, vertelt Willemijn Kemp van de organisatie. “Dagelijks raken er mensen gewond, en dagelijks zijn er mensen die door oorlogsgeweld huis en haard kwijtraken. In het land is er een groot tekort aan verschillende soorten producten. Om de Oekraïners te ondersteunen zamelen we aan de Stavangerweg spullen in die naar Oekraïne worden gebracht.”

Met de herfst die voor de deur staat, is er op dit moment vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen, medische producten, powerbanks en generatoren, slaapzakken, zaklampen en kaarsen en hygiëne producten. “Het inzamelpunt is te vinden aan de Stavangerweg 31. Iedere zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur is de locatie geopend, en wordt dan gerund door vrijwilligers. Op andere dagen is de locatie vooralsnog gesloten. Binnenkort volgt er een tweede inzamelpunt dat we in Haren gaan openen.”